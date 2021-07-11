Haaland bombası!

Avrupa transfer piyasasında adından sıkça söz ettiren Erling Haaland'da, öne çıkan takım Chelsea oldu. İngiliz basınından Express'te yer alan habere göre Norveçli oyuncunun transferine kaynak oluşturabilmek için arayışlara başlayan Chelsea, ekonomik koşullar göz önüne alındığında bu transferde diğer kulüpleri solladı. Beş oyuncusunu gözden çıkartan İngilizler, 158 milyon euro'nun önemli bir kısmını kadrosunda düşünmediği oyuncuların satışından elde etmeyi planlıyor. Milan'a transfer olacak Giroud dışında 5 isim daha gözden çıkartıldı.

Futbol tarihinin en pahalı kalecisi Arrizabalaga ve Bakayoko da transfer listesine konulan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da geçiren Ross Barkley, Tammy Abraham ve Kenedy Chelsea'nin Haaland için gözden çıkardığı diğer isimler oldu. 20 yaşındaki Haaland, geçen sezon 41 maçta 41 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu.