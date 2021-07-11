Messi’de kriz devam ediyor

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi’nin Katalan devinde kalması finansal kriterler sebebiyle kolay görünmüyor. Messi kalmak için yüzde 50’lik maaş kesintisini kabul etse bile, bu kontrat için 200 milyon euro’luk oyuncu satışı yapılması gerekiyor. Barça şu ana kadar sadece 32 milyon euro gelir elde etti.
Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin Katalan devinde kalması finansal kriterler sebebiyle kolay görünmüyor. Messi kalmak için yüzde 50'lik maaş kesintisini kabul etse bile, bu kontrat için 200 milyon euro'luk oyuncu satışı yapılması gerekiyor. Barça şu ana kadar sadece 32 milyon euro gelir elde etti.