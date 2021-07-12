PSG’den çılgın hamle: Ronaldo&Messi

Bu yaz transfer gündemi çok sıcak geçecek gibi görünüyor. EURO 2020'nin de sona ermesiyle birlikte gündem artık transfere kayacak. PSG Avrupa'da taşları yerinden oynatmaya kararlı. Yıllardır yaptığı yatırımların karşılığında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu isteyen Fransız devi henüz bu isteğine kavuşamadı. Geride bıraktığımız sezon da lig şampiyonluğunu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e kaptıran PSG transferde inanılmaz bir hamle yapmaya hazırlanıyor



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



PSG uzun süredir Barcelona'dan ayrılma ihtimali bulunan Lionel Messi ile görüşüyor. Arjantinli yıldızın hala Barça'ya "Evet" dememesiyle Fransız devinin güçlü teklifinin yattığı öne sürülüyor. PSG'nin kadrosuna katmak istediği tek isim Lionel Messi değil. Juventus'un Cristiano Ronaldo'nun maliyetini karşılamakta zorlandığı haberlerinin dolaştığı günlerde PSG, Portekizli yıldıza da talip oldu. Fransız ekibinin rüyası Ronaldo ve Messi'yi PSG forması altında buluşturmak.



NEYMAR DA KALACAK



PSG, Ronaldo ve Messi'yi aynı takımda buluşturmak isterken bunu takımın yıldızlarını koruyarak yapacak. Fransız temsilcisi, bu büyük hamlesini gerçekleştirirken Neymar ile de yoluna devam edecek.



RAMOS'U DA ALMIŞTI



PSG sadece hücum hattını değil, savunmasını da dünyaca ünlü yıldızlarla donatıyor. Fransız ekibi, Real Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Sergio Ramos'u da renklerine bağlamıştı.