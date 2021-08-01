Lille - Paris Saint-Germain (PSG): 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fransa Süper Kupası Lille'in

Fransa Süper Kupası'nda zafer Lille'in oldu... Geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olarak büyük sükse yapan Lille, İsrail'de oynanan Süper Kupa finalinde dev rakibi PSG'yi 1-0 mağlup ederek bu kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Lille'i zafere taşıyan golü 45. dakikada Xeka atarken, golün asisti Burak Yılmaz'dan geldi.

Lille'de maça 11'de başlayan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu.

PSG'de ise Ramos, Neymar, Mbappe, Marquinhos, Donnarumma ve Verrratti gibi yıldızla karşılaşmada forma giymedi.