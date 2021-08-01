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Lille - Paris Saint-Germain (PSG): 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fransa Süper Kupası Lille'in

Fransa Ligue 1'de geçen sezon şampiyon olan Lille, Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Süper Kupa maçında karşılaştığı Paris Saint-Germain'i (PSG) Xeka'nın 45. dakikada attığı golle 1-0 mağlup edip bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Lille'de maça 11'de başlayan Burak Yılmaz, kupayı getiren golün asistini yaptı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 22:57 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 23:10
Lille - Paris Saint-Germain (PSG): 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fransa Süper Kupası Lille'in

Fransa Süper Kupası'nda zafer Lille'in oldu... Geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olarak büyük sükse yapan Lille, İsrail'de oynanan Süper Kupa finalinde dev rakibi PSG'yi 1-0 mağlup ederek bu kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Lille'i zafere taşıyan golü 45. dakikada Xeka atarken, golün asisti Burak Yılmaz'dan geldi.

Lille'de maça 11'de başlayan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu.

PSG'de ise Ramos, Neymar, Mbappe, Marquinhos, Donnarumma ve Verrratti gibi yıldızla karşılaşmada forma giymedi.

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