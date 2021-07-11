Son dakika spor haberleri: İtalya - İngiltere EURO 2020 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. İtalya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde tüm detayları sizler için derledik. Peki, İtalya - İngiltere EURO 2020 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - İNGİLTERE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İngiltere EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İTALYA - İNGİLTERE EURO 2020 FİNAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

Maçın hakemi olarak Hollandalı hakem Björn Kuipers atandı. Björn Kuipers'in yardımcılıklarını vatandaşları Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Dördüncü hakem olarak da İspanyol Carlos Del Cerro Grande sahada yer alacak. Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olacak.

İNGİLTERE'NİN FİNAL YOLU!

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka ile karşılaştı. Danimarka'yı 2-1 ile geçen İngiltere adını finale yazdırdı.

İTALYA'NIN FİNAL YOLU!

A grubunu lider tamamlayan İtalya son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile geçti. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaştılar ve 2-1 gelip gelerek adını yarı finale yazdırdı. İspanya ile yarı finalde karşılaşan Mancini'nin öğrencileri penaltı atışlarında mutlu sona yaklaştı ve finalde İngiltere ile eşleşti.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Sterling, Mount, Saka, Kane.

28. RANDEVU!

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finali ile 28. kez karşı karşıya gelecek. 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı. 9 maç ise berabere sonuçlandı.

60 BİN ÜZERİNDE SEYİRCİ BEKLENTİSİ

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya 60 binin üzerinde taraftarın katılması bekleniyor.

PHIL FODEN ŞÜPHELİ

Phil Foden, Cumartesi günü İngiltere'nin son antrenmanını kaçırdı. Manchester City ve milli takım formasıyla muhteşem bir sezon geçiren Foden'ın durumu maç saati belli olacak.

BUKAYO SAKA VEYA JADON SANCHO

Foden'ın sakatlığı sebebiyle oynamaması halinde İngiltere, Jadon Sancho veya Bukayo Saka ile sahaya çıkacak.

Spinazzola yaşadığı sakatlık ardından İtalya adına finalde yer alamayacak. Spinazzola'nın aşil tendonu kopmuş ve ameliyat olmuştu.

EURO 2020'DE AKILDA KALAN DURUMLAR!

1- A Milli Takım'ımız açılış maçında finalist İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.



2- Danimarka ile Finlandiya'nın karşı karşıya geldiği mücadele Christian Eriksen'in yaşam savaşına sahne oldu. 43'üncü dakikada Danimarka'nın kullandığı taç atışında topu almak için hareketlenen Eriksen, taç çizgisinin yanında kalp krizi geçirerek yere yığıldı.



3- Cristiano Ronaldo'nun bir markanın şişesini kamera önünden alarak, "Su için" demesi EURO 2020'ye damga vuran olaylar arasında yer aldı. Bu duruma Pogba'nın da katılması olayın akım haline gelmesine sebep oldu.



4- İsviçre, son 16 turunda turnuvanın favori takımlarından Fransa'yı 3-1 geriden gelerek, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelenin penaltı atışlarıyla saf dışı bıraktı.



5- İngiltere - Danimarka yarı final müsabakasında İngiltere'nin kullandığı penaltı atışları sırasında Kaleci Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer tutuldu.

6- EURO 2020'de 11 kez takımlar kendi kalelerine gol kaydettiler. Merih Demiral, Mats Hummels, Wojciech Szczesny, Ruben Dias, Rafael Guerreiro, Lukas Hradecki, Martin Dubravka, Juraj Kucka, Pedri, Denis Zakaria, Simon Kjaer topu kendi ağlarıyla buluşturdu.

7- Vialli - Mancini dostluğu turnuvaya duygusal anlamda damga vuran durumlardan oldu.

8- Hırvatistan - İspanya maçına İspanyol kaleci Unai Simon'un hatası damga vurdu.



9- A Milli Futbol Takım'ımızın Galler ile oynadığı maçta Burak Yılmaz ve Gallerli futbolcular arasındaki gerginlik akıllarda kalan durumlardan oldu.