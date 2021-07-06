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Son dakika spor haberi: Yaşar Kemal Uğurlu UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına atandı

Hakem Yaşar Kemal UğurluUEFA Avrupa Konferans Ligi Birinci Eleme Turu'nda Milsami Orhei ile Sarajevo arasında oynanacak maçı yönetecek.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 12:54 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 13:00
Son dakika spor haberi: Yaşar Kemal Uğurlu UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına atandı

FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda 8 Temmuz Perşembe günü Moldova'nın Milsami Orhei ile Bosna Hersek'in Sarajevo takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Yaşar Kemal Uğurlu, Milsami Orhei ile Sarajevo takımları arasında 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Birinci Eleme Turu maçını yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi Erkan Özdamar.

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