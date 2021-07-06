Son dakika spor haberi: Yaşar Kemal Uğurlu UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına atandı

FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda 8 Temmuz Perşembe günü Moldova'nın Milsami Orhei ile Bosna Hersek'in Sarajevo takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Yaşar Kemal Uğurlu, Milsami Orhei ile Sarajevo takımları arasında 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Birinci Eleme Turu maçını yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi Erkan Özdamar.