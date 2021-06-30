Son dakika transfer haberleri: Çağlar Söyüncü devlerin radarında! 60 milyon Euro...

BARCELONA VE REAL MADRID DEVREDE Ajansspor'un haberine göre; Çağlar Söyüncü için La Liga'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid de devrede. Barcelona'nın mali şartlar ve kıstılı limiti nedeniyle Çağlar' transfer etmesi zor gözüküyor. Real Madrid ise Sergio Ramos'un ayrılığından doğan boşluğu, Çağlar Söyüncü ile doldurmak istiyor. İki takım arasından Real Madrid, Çağlar'ın bonservisini karşılayacak güce sahip olduğu için favori durumda.

MANCHESTER CITY DE İSTİYOR Çağlar Söyüncü ile ciddi şekilde ilgilenen takımlardan biri de Premier Lig ekibi Manchester City. İngilizler, 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre milli futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. Çağlar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile de yakında arkadaş.