Son dakika transfer haberleri: Çağlar Söyüncü devlerin radarında! 60 milyon Euro...

Avrupa'nın pek çok dev takımının transfer radarına giren Çağlar Söyüncü'nün bu yaz Leciester City'ye veda etmesi bekleniyor.
Avrupa'nın pek çok dev takımının transfer radarına giren Çağlar Söyüncü'nün bu yaz Leciester City'ye veda etmesi bekleniyor.
Leicester City ise Çağlar'ı iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan göndermeye sıcak bakıyor. İngiliz ekibinin iyi bir bonservis bedeli kazanmak istediği milli futbolcunun sözleşmesi, 2 yıl sonra sona eriyor. Leicester City, Çağlar'ı şimdi satarak gelecek sezon sözleşmesinden dolayı elini zayıflatmak istemiyor. Öte yandan, edinilen bilgiye göre Premier Lig ekibinin başarılı savunmacı için belirlediği bonservis bedeli ise 50-60 milyon Euro arasında.
PSG'NİN İLGİSİ SÜRÜYOR
Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain (PSG), Çağlar Söyüncü için resmi transfer teklifini hem Leicester City, hem de oyuncunun menajerine iletti. Ancak Çağlar, Fransız ekibinin teklifini kabul etmedi. PSG, Çağlar'a yıllık 12 milyon Euro'yu bulan bir maaş teklif etmişti. Ligue 1 ekibinin Çağlar'a olan ilgisi hala sürüyor.
BARCELONA VE REAL MADRID DEVREDE
Ajansspor'un haberine göre; Çağlar Söyüncü için La Liga'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid de devrede. Barcelona'nın mali şartlar ve kıstılı limiti nedeniyle Çağlar' transfer etmesi zor gözüküyor. Real Madrid ise Sergio Ramos'un ayrılığından doğan boşluğu, Çağlar Söyüncü ile doldurmak istiyor. İki takım arasından Real Madrid, Çağlar'ın bonservisini karşılayacak güce sahip olduğu için favori durumda.
MANCHESTER CITY DE İSTİYOR
Çağlar Söyüncü ile ciddi şekilde ilgilenen takımlardan biri de Premier Lig ekibi Manchester City. İngilizler, 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre milli futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. Çağlar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile de yakında arkadaş.
İlkay, daha önce yaptığı bir açıklamada "Van Dijk'in ardından Premier Lig'de en iyi performansı Çağlar Söyüncü sergiledi. Çok iyi bir çocuk. Onu seviyorum. Futbol yeteneği, anlayışı da karakteri de çok iyi. Hem Leicester'daki hem de Milli Takım'daki performansı iyi. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz. Manchester City'de görmek istediğim Türk oyuncu konusunda ilk aklıma gelen Çağlar Söyüncü olur." şeklinde konuşmuştu.