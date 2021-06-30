Bu gurur Çakır’ın

EURO 2020'de yer alan tek hakemimiz Cüneyt Çakır burada 3 karşılaşmada düdük çaldı. Bu turnuvada Macaristan-Portekiz ve Ukrayna-Avusturya mücadelelerinden sonra Hırvatistan-İspanya maçını da yöneten Çakır, rekor kırdı. FIFA kokartlı hakemimiz, 9 maçla turnuva tarihinin en fazla düdük çalan ismi olmayı başardı. Çakır, EURO 2012'de Ukrayna-İsveç, İtalya-İrlanda ve Portekiz-İspanya karşılaşmalarında düdük çalmıştı. EURO 2016'da ise Portekiz-İzlanda, Belçikaİrlanda, İtalya-İspanya mücadelelerini yönetmişti.