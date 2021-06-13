Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: Emre Mor için şok karar! Kadro dışı bırakıldı...

Son dakika spor haberi: için şok karar! Kadro dışı bırakıldı...

Son dakika spor haberi... Daha önce 'da da kiralık olarak forma giymiş olan 'nun 23 yaşındaki oyuncusu , teknik direktör 'in raporu üzerine kadro dışı bırakıldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 16:03
Son dakika spor haberi: Emre Mor için şok karar! Kadro dışı bırakıldı...

'nun sezon başı hazırlık kampına 3 hafta kala , teknik direktör 'in raporu üzerine kadro dışı bırakıldı.

Marca'da yer alan habere göre; Emre Mor'a hazırlık kampında olmayacağı ve gelecek sezon da kendisine süre verilmeyeceği bildirildi. 24 Ocak'tan beri sahalardan uzak alan Emre Mor'a kendisine kulüp bulması istendi.

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan basın toplantısında da kulüp başkanı , birçok kulübün Emre Mor'a teklif yaptığını ancak bonservissiz olarak satışına izin vermeyeceklerini dile getirmişti.

2017 yazında 13 milyon Euro bonservisle 'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'un kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Emre Mor, /20 sezonunda önce 'a ardından 'a kiralık olarak transfer olmuştu. Emre Mor, bu sezon 'da oynadığı 11 maçta 498 dakika süre buldu ve skora katkı sağlayamadı.

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