Son dakika haberi: Galatasaray'da gündem iç transfer! Emre Akbaba'ya sunulacak teklif...

Henüz yeni yönetimi belli olmayan Galatasaray'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da Marcao ile yeni mukavele yapmıştı.
Henüz yeni yönetimi belli olmayan Galatasaray'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da Marcao ile yeni mukavele yapmıştı.
Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Cimbom, Ömer Bayram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise Emre Akbaba'ya geldi.
TERİM 'KALSIN' RAPORU VERDİ!
Sabah'ın haberine göre yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.