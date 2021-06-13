Haberler Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'da gündem iç transfer! Emre Akbaba'ya sunulacak teklif...

Son dakika haberi: 'da gündem iç transfer! Emre Akbaba'ya sunulacak teklif...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Marcao ve Muslera ile yeni sözleşme imzalarken, ve 'ü transfer etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cimbom, yeni hamlesini Emre Akbaba ile yapacak. Galatasaraylı yetkililer, Emre Akbaba'ya yeni kontrat önerecek. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika haberi: Galatasaray'da gündem iç transfer! Emre Akbaba'ya sunulacak teklif...

Henüz yeni yönetimi belli olmayan 'da buna rağmen transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sezon devam ederken, 'nın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, mayıs ayında da Marcao ile yeni mukavele yapmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'da gündem iç transfer! Emre Akbaba'ya sunulacak teklif...

Kasımpaşa'dan ve Göztepe'den 'ü kadrosuna katan Cimbom, Ömer Bayram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise Emre Akbaba'ya geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray'da gündem iç transfer! Emre Akbaba'ya sunulacak teklif...

TERİM 'KALSIN' RAPORU VERDİ!

Sabah'ın haberine göre yıldız oyuncu, Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar 'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.

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