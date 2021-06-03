Haberler Avrupa’dan Futbol Aktüel haberler (03.06.21)

Aktüel haberler (03.06.21)

Dünya futbolunda VAR karşıtlığı büyüyor. ’da 33 bin taraftarın katıldığı bir anket düzenlendi. Katılanların yüzde 44’ü VAR’ın futbolun ruhunu öldürdüğünü bu sebeple maçlara çok daha az gideceklerini ifade ettiler. İşte aktüel haberler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (03.06.21)

İspanya ve Portekiz futbol federasyonları, 'nı organize etmek için karar verdikleri ortak adaylığı sunacaklarını açıkladı. Fas dışında Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Şili de ortak adaylık açıklamıştı.

Ukrayna'da Shakhtar'dan sonra ile de tarih yazan kulübüyle olan sözleşmesini uzattı. 75 yaşındaki çalıştırıcı kariyerine 2 yıl daha Dinamo Kiev'de devam edecek. Bu sezon şampiyonluk tatmıştı.

'yı ikinci tamamlayan ve Zinedine Zidane ile yollarını ayıran , eski teknik direktörü ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 61 yaşındaki İtalyan hoca 2013-15 yıllarında Real'in başındaydı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'nde dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada ve Almanya'nın ardından Çin'i de yenerek 6'da 6 yaptı. 96 dakikalık maçın setlerini; 25-15, 25-23 ve 25-21 aldık.

Japonya Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için gönüllü olan yaklaşık 80 bin kişiden 10 bininin görevden el çektiğini duyurdu. En büyük nedenlerden birisi ise korona virüs darbesi.

Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getirdi. Türkiye'de ve 'te görev yapan 50 yaşındaki Sumudica, son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.

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