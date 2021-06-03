Aktüel haberler (03.06.21)

İspanya ve Portekiz futbol federasyonları, 2030 FIFA Dünya Kupası'nı organize etmek için karar verdikleri ortak adaylığı sunacaklarını açıkladı. Fas dışında Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Şili de ortak adaylık açıklamıştı.



Ukrayna'da Shakhtar'dan sonra Dinamo Kiev ile de tarih yazan Mircea Lucescu kulübüyle olan sözleşmesini uzattı. 75 yaşındaki çalıştırıcı kariyerine 2 yıl daha Dinamo Kiev'de devam edecek. Bu sezon şampiyonluk tatmıştı.



La Liga'yı ikinci tamamlayan ve Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, eski teknik direktörü Carlo Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 61 yaşındaki İtalyan hoca 2013-15 yıllarında Real'in başındaydı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada ve Almanya'nın ardından Çin'i de yenerek 6'da 6 yaptı. 96 dakikalık maçın setlerini; 25-15, 25-23 ve 25-21 aldık.



Japonya Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için gönüllü olan yaklaşık 80 bin kişiden 10 bininin görevden el çektiğini duyurdu. En büyük nedenlerden birisi ise korona virüs darbesi.



Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Cluj, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getirdi. Türkiye'de Kayserispor ve Gaziantep'te görev yapan 50 yaşındaki Sumudica, son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.