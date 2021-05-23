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Son dakika spor haberleri: son maçında gözyaşlarını tutamadı

Bir dönem 'yi çalıştıran Hollandalı teknik direktör , takımı 'un 'i 2-0 yenip bileti aldığı maçın ardından duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladığı Feyenoord'un başındaki son maçından gözyaşları içerisinde ayrıldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:05 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:21
Son dakika spor haberleri: Dick Advocaat son maçında gözyaşlarını tutamadı

'de bir dönem 'yi çalıştıran Hollandalı teknik direktör , 'daki son maçında duygusal anlar yaşadı.

Advocaat'ın takımı Feyenoord, Hollanda Eredivisie play-off finalinde 'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Feyenoord gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 73 yaşındaki Advocaat, 2019'dan beri Feyenoord'un başındaydı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve teknik direktörlüğü bırakması beklenen Advocaat, maç sırasında ve maç bitiminde gözyaşlarını tutamadı.

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