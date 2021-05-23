Son dakika spor haberleri: Dick Advocaat son maçında gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Feyenoord'daki son maçında duygusal anlar yaşadı.

Advocaat'ın takımı Feyenoord, Hollanda Eredivisie UEFA Avrupa Ligi play-off finalinde Utrecht'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Feyenoord gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 73 yaşındaki Advocaat, 2019'dan beri Feyenoord'un başındaydı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve teknik direktörlüğü bırakması beklenen Advocaat, maç sırasında ve maç bitiminde gözyaşlarını tutamadı.