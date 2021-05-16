Haberler Avrupa’dan Futbol Son yolculuğuna Galatasaray formasıyla uğurlandı

Son yolculuğuna formasıyla uğurlandı

'ın ilçesinde, 'ın şampiyon olduğu 'de 'ın ile oynadığı karşılaşma sırasında stres sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren  (35), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede, Günay'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması örtüldü.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 19:44
Son yolculuğuna Galatasaray formasıyla uğurlandı

Cengiz Topel Caddesi'nde oturan , dün 'de taraftarı olduğu 'ın ile oynadığı maçı izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Bekar olan Günay, ambulansla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Günay yaşamını yitirdi. Günay'ın ani ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

BABA OCAĞI KOÇARLI'DA TOPRAĞA VERİLDİ
'ndaki otopsinin ardından Muharrem Günay'ın cenazesi, kardeşi ve annesi tarafından teslim alınarak baba ocağı olan 'ın ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi'ne getirildi. Halilbeyli Mahalle Camii'nde arkadaşları Günay'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması örtü. Günay, kılınan namazının ardından gözyaşları içinde 'nda toprağa verildi.

'ŞAKA YAPTIĞINI SANDIK'
11 yıl birlikte futbol oynadığı arkadaşını maç izlerken kaybettiklerini belirten Molla Battal, "Arkadaşımız koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Maçın devre arasında çok heyecanlandı. Oturduğu sandalyenin üzerinde yığılıp kaldı. Biz ilk etapta şaka yaptığını sandık. Ama gerçekti ve onu kaybettik. Kendisi Aydın'da çeşitli amatör spor kulüplerinde futbol oynamıştı. Futbola çok tutkundu. Sonu böyle oldu; çok üzgünüz" dedi.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI
Maç izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muharrem Günay için de resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftarımız Muharrem Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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