Haberler Avrupa’dan Futbol Aktüel haberler (13.05.20)

Aktüel haberler (13.05.20)

'ni 35. kez kazanan görülmemiş bir olaya imza attı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi. Takım kaptanı Tadic, "Taraftarlarımızı çok özledik" diye konuştu. İşte aktüel haberler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (13.05.20)

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol takımı forması giyen milli oyuncu , 2021 draftına katılacağını açıkladı. ESPN'de yapılan habere göre 18 yaşındaki basketbolcunun 14. sıradan seçilmesi bekleniyor.

UEFA, oluşumundan ayrılma kararı almayan , ve hakkında soruşturma başlattı. Üç kulübün, UEFA yönetmeliklerinin olası ihlalinden dolayı soruşturulacağı belirtildi.

'un Hollandalı yıldızı , sakatlığı nedeniyle 'de forma giyemeyecek. 29 yaşındaki savunmacı, dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle geçen yılın ekim ayından beri sahalardan uzak durumda.

NBA'de , 'i 129-121 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'a katılma mücadelesi veren GS Warriors, sahasında Phoenix Suns'ı 122-116 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı.

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