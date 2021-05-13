Aktüel haberler (13.05.20)

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol takımı forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 2021 NBA draftına katılacağını açıkladı. ESPN'de yapılan habere göre 18 yaşındaki basketbolcunun 14. sıradan seçilmesi bekleniyor.
UEFA, Avrupa Süper Ligi oluşumundan ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında soruşturma başlattı. Üç kulübün, UEFA yönetmeliklerinin olası ihlalinden dolayı soruşturulacağı belirtildi.
Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyecek. 29 yaşındaki savunmacı, dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle geçen yılın ekim ayından beri sahalardan uzak durumda.
NBA'de Miami Heat, Boston Celtics'i 129-121 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'a katılma mücadelesi veren GS Warriors, sahasında Phoenix Suns'ı 122-116 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı.