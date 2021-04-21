Florentino Perez'den zeytin dalı!

Avrupa'daki bölünme sonrasında ayrılıkçıların liderlerinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez, zeytin dalını uzatmayı da ihmal etmedi. Sabah'ta yer alan habere göre İspanyol devinin başkanı, Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 takımın, UEFA ve FIFA ile görüşmeye her zaman hazır olduklarını belirtirken, "UEFA ve FIFA ile masaya oturmaya hazırız, kızgın olmayı bırakmalılar" dedi.

İşte Florentino Perez'den ayrılık rüzgârlarının esmesinin sebepleri;

Pandemi döneminde futbol piyasası toplamda 5 milyar Euro kaybetti, sadece Real Madrid'in bir sezondaki geliri 400 milyon Euro azaldı.

Çok sayıda İspanyol, İtalyan ve İngiliz kulübü kötü mali şartlar içinde.

Artık TV gelirlerinde hiç artış olmuyor, bunu rekabetçi maçlarla çözebiliriz.

Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Süper Lig'i oynarsak özellikle mali kayıplarımızı telafi ederiz.

Futbol dünya çapında bir değişim yaşamalı. Devler Ligi ünlülüğünü kaybetti. UEFA ve FIFA yeni organizasyonun karşısında ama futbol değişti ve bunu bilmeliler.

Şu anda düşük kaliteli maçlar arttı. Barcelona-M.United maçı, İngiliz ekibinin ortalama bir takım ile oynayacağı karşılaşmadan çok daha kıymetli.

UEFA ve FIFA ile görüşmek istiyoruz, kızgın olmayı bırakmalılar. 4 YENI Şampiyonlar Ligi planı absürt. Ben sadece futbolu kurtarmak istiyorum.