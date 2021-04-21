Haberler Avrupa’dan Futbol Florentino Perez'den zeytin dalı!

'den zeytin dalı!

'nin ve 'in başkanı , gündemden düşmüyor. başkan, ve ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Perez bu defa rest çekmek yerine zeytin dalı uzattı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Florentino Perez'den zeytin dalı!

'daki bölünme sonrasında ayrılıkçıların liderlerinden Başkanı , zeytin dalını uzatmayı da ihmal etmedi. Sabah'ta yer alan habere göre devinin başkanı, 'ni kuran 12 takımın, ve ile görüşmeye her zaman hazır olduklarını belirtirken, "UEFA ve FIFA ile masaya oturmaya hazırız, kızgın olmayı bırakmalılar" dedi.

İşte Florentino Perez'den ayrılık rüzgârlarının esmesinin sebepleri;

Pandemi döneminde futbol piyasası toplamda 5 milyar Euro kaybetti, sadece Real Madrid'in bir sezondaki geliri 400 milyon Euro azaldı.

Çok sayıda İspanyol, ve kulübü kötü mali şartlar içinde.

Artık TV gelirlerinde hiç artış olmuyor, bunu rekabetçi maçlarla çözebiliriz.

yerine 'i oynarsak özellikle mali kayıplarımızı telafi ederiz.

Futbol dünya çapında bir değişim yaşamalı. ünlülüğünü kaybetti. UEFA ve FIFA yeni organizasyonun karşısında ama futbol değişti ve bunu bilmeliler.

Şu anda düşük kaliteli maçlar arttı. -M.United maçı, İngiliz ekibinin ortalama bir takım ile oynayacağı karşılaşmadan çok daha kıymetli.

UEFA ve FIFA ile görüşmek istiyoruz, kızgın olmayı bırakmalılar. 4 YENI Şampiyonlar Ligi planı absürt. Ben sadece futbolu kurtarmak istiyorum.

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