Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: FIFA otomatik ofsayt sistemini 2022'de uygulamaya hazırlanıyor

Son dakika spor haberleri: otomatik ofsayt sistemini 2022'de uygulamaya hazırlanıyor

Direktörü Arsene , futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemi 2022 yılında uygulayabileceklerini söyledi. Wenger, 'nın 2 yılda bir düzenlenmesi yönündeki önerisinin arkasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:39
Son dakika spor haberleri: FIFA otomatik ofsayt sistemini 2022'de uygulamaya hazırlanıyor

Arsene , TV'ye yaptığı açıklamada, mevcut uygulamada ofsayt pozisyonlarının önce sistemine daha sonra ise hakemlere aktarıldığını belirtti.

Ofsaytın tespiti için ortalama 70 saniye beklenmesi gerektiğini vurgulayan Wenger, "Yeni sistemde sinyaller doğrudan yan hakeme iletilecek. Hakem, kolundaki saatte yanacak kırmızı ışıkla pozisyonun ofsayt olup olmadığını anlayacak. Otomatik ofsayt sisteminin 2022 yılında hazır olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde tartışmalara neden olan ofsayt kuralında değişiklik için çalıştıklarını kaydeden futbol adamı, "Benim teklifim, bir oyuncunun vücudunun gol atabileceği herhangi bir bölümü rakip oyuncu ile aynı hizada ise pozisyonun ofsayt sayılmaması." şeklinde konuştu.

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