Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

MONCHI TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR!

Feyenoord, Orkun için en ciddi alıcı konumunda olan Sevilla'dan 20 milyon euro bonservis talep etti. Sportif Direktör Monchi, bu transferi çok istiyor ve pazarlıklar sürüyor.

20 milyon euro ödemeyi kabul eden Leeds United ise başka İngiliz kulüplerinin devreye girme ihtimaline karşı elini çabuk tutmak istiyor. Orkun için Leicester City'nin de devrede olduğu iddiaları var.