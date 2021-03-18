Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika spor haberleri: ve 'ın savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

ekiplerinden forması giyen transferin gözdesi konumuna geldi. Performansıyla kulüplerinin dikkatini çeken A Milli oyuncumuza ve 'dan talipler olduğu ortaya çıktı. Feyenoord'un 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için ve 'ın transferi bitirmek için oldukça istekli olduğu belirtildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 17:54
Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

futbolunun gelecek vaat eden futbolcuları arasında bulunan önemli kulüpleri peşine taktı. forması giyen A Milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye ve İtalya'dan teklifler olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

SEVILLA VE LEEDS UNITED DEVREDE!
20 yaşındaki genç yıldız adayı için ve , 'un kapısını çaldı. Goal'in derlediği 'nın Sport gazetesinde yer alan habere göre, La Liga ekibi Sevilla ile Premier Lig'den Leeds United genç yıldızı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

Ara transfer döneminde birçok kulübünün kadrosuna katmak istediği Orkun için gelen teklifleri reddetmişti. Ancak gelinen noktada artık yıldız oyuncuyu Hollanda temsilcisinin kadrosunda tutması zor görünüyor.

Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

MONCHI TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR!
, Orkun için en ciddi alıcı konumunda olan 'dan 20 milyon euro bonservis talep etti. Sportif Direktör Monchi, bu transferi çok istiyor ve pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

20 milyon euro ödemeyi kabul eden ise başka İngiliz kulüplerinin devreye girme ihtimaline karşı elini çabuk tutmak istiyor. Orkun için Leicester City'nin de devrede olduğu iddiaları var.

Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

formasıyla bu sezon 16 kez sahaya çıkan , bir gol atarken bir de asist yapma başarısı gösterdi.

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