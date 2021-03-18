Son dakika spor haberleri: Sevilla ve Leeds United'ın Orkun Kökçü savaşı! İşte istenen bonservis bedeli

Avrupa futbolunun gelecek vaat eden futbolcuları arasında bulunan Orkun Kökçü önemli kulüpleri peşine taktı. Feyenoord forması giyen A Milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye İspanya ve İtalya'dan teklifler olduğu kaydedildi.
Avrupa futbolunun gelecek vaat eden futbolcuları arasında bulunan Orkun Kökçü önemli kulüpleri peşine taktı. Feyenoord forması giyen A Milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye İspanya ve İtalya'dan teklifler olduğu kaydedildi.
SEVILLA VE LEEDS UNITED DEVREDE!
20 yaşındaki genç yıldız adayı için Sevilla ve Leeds United, Feyenoord'un kapısını çaldı. Goal'in derlediği İspanya'nın Sport gazetesinde yer alan habere göre, La Liga ekibi Sevilla ile İngiltere Premier Lig'den Leeds United genç yıldızı transfer etmek istiyor.
Ara transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün kadrosuna katmak istediği Orkun için gelen teklifleri Feyenoord reddetmişti. Ancak gelinen noktada artık yıldız oyuncuyu Hollanda temsilcisinin kadrosunda tutması zor görünüyor.
MONCHI TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR!
Feyenoord, Orkun için en ciddi alıcı konumunda olan Sevilla'dan 20 milyon euro bonservis talep etti. Sportif Direktör Monchi, bu transferi çok istiyor ve pazarlıklar sürüyor.
20 milyon euro ödemeyi kabul eden Leeds United ise başka İngiliz kulüplerinin devreye girme ihtimaline karşı elini çabuk tutmak istiyor. Orkun için Leicester City'nin de devrede olduğu iddiaları var.
Feyenoord formasıyla bu sezon 16 kez sahaya çıkan Orkun Kökçü, bir gol atarken bir de asist yapma başarısı gösterdi.