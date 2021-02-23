Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

"PSG'YE GİTMEYİ PLANLIYOR" Cristiano Ronaldo'nun yeni durağına ilişkin de açıklamada bulunan Santini, "Portekizli yıldız, Fransa'ya PSG'ye gitmeyi planlıyor. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Juventus'un da bir süredir oyuncunun yüksek maaşından dolayı rahatsız olduğu ve yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyordu.