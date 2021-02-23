Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberleri: 'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

'ta forma giyen Portekizli dünya yıldızı , devinden ayrılıyor... gazetesinde görev yapan Fabio Santini, Ronaldo'nun ayrılık kararını menajeri 'e ilettiğini duyururken, yıldız oyuncunun oynamak istediği takımı da açıkladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 19:16 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 19:16
Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

devi 'un Portekizli süperstarı , takımdan ayrılıyor.

Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

gazetesinde görev yapan Fabio Santini, 7 Gold kanalında yaptığı açıklamalarda oyuncunun ayrılık kararı aldığını ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Santini'nin açıklamasında, 'nun ayrılık kararını menajeri 'e ilettiği ve yeni bir macera istediği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

"PSG'YE GİTMEYİ PLANLIYOR"

'nun yeni durağına ilişkin de açıklamada bulunan Santini, "Portekizli yıldız, 'ya 'ye gitmeyi planlıyor. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

'un da bir süredir oyuncunun yüksek maaşından dolayı rahatsız olduğu ve yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyordu.

Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

2018 yılından bu yana formasını terleten Ronaldo, bu sezon çıktığı 28 maçta 25 gol ve 3 asist kaydetti.

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