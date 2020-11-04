Haberler Avrupa’dan Futbol Rusya Kupası'nda skandal! "Kırmızı kart için ölmesi mi gerekiyor"

'nda skandal! " için ölmesi mi gerekiyor"

'nda inanılmaz bir olay yaşandı. futbolcusu , sert faul sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun burnun kırıldığı, beyin sarsıntısı geçirdiği, bilincinin geçici olarak kaybolduğu ve kaşının açıldığı ortaya çıktı. Bu pozisyonda Jevtic'e faul yapan futbolcuya sarı kart verilmesi ise büyük tepkilere neden oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:19
Rusya Kupası'nda skandal! "Kırmızı kart için ölmesi mi gerekiyor"

'nda Khabarovsk ile arasında oynanan kupa maçının 22. dakikasında Bragin ile Darko arasında yaşanan pozisyon sonrasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Darko Jevtic'in aldığı ağır darbe sonrasında doktor raporları ortaya çıkınca Rubin , hakeme isyan etti.

"SANIRIM ÖLMESİ GEREKİYORDU"

Rubin Kazan futbolcusu Darko Jevtic'in rakibinin faulü sonrasında burnu kırıldığı, beyin sarsıntısıyla birlikte geçici bilinç kaybı yaşadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Darko Jevtic hakkında konuşan Rubin Kazan Teknik Direktörü Slutsky, "Maçın 24. dakikasında oyuncumuz hastaneye kaldırıldı. Burnu kırıldı. Beyin sarsıntısı yaşadı ama hakem buna vermedi. Sanırım ölmesi gerekiyordu." diyerek isyan etti.
Rubin Kazan, SKA Khabarovsk'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.


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