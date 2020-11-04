Rusya Kupası'nda skandal! "Kırmızı kart için ölmesi mi gerekiyor"

Rusya Kupası'nda SKA Khabarovsk ile Rubin Kazan arasında oynanan kupa maçının 22. dakikasında Bragin ile Darko arasında yaşanan pozisyon sonrasında Darko Jevtic sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Darko Jevtic'in aldığı ağır darbe sonrasında doktor raporları ortaya çıkınca Rubin Kazan Teknik Direktörü Slutsky, hakeme isyan etti.

"SANIRIM ÖLMESİ GEREKİYORDU"

Rubin Kazan futbolcusu Darko Jevtic'in rakibinin faulü sonrasında burnu kırıldığı, beyin sarsıntısıyla birlikte geçici bilinç kaybı yaşadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Darko Jevtic hakkında konuşan Rubin Kazan Teknik Direktörü Slutsky, "Maçın 24. dakikasında oyuncumuz hastaneye kaldırıldı. Burnu kırıldı. Beyin sarsıntısı yaşadı ama hakem buna kırmızı kart vermedi. Sanırım ölmesi gerekiyordu." diyerek isyan etti.

Rubin Kazan, SKA Khabarovsk'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.



