Eljero Elia Utrecht'e transfer oldu! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Avrupa’dan Futbol Elia'nın yeni takımı resmen açıklandı!

Utrecht'e oldu!

Eljero Elia Utrecht'e transfer oldu!

ile sözleşmesi sona eren 'nın yeni adresi oldu. Yıldız futbolcu, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'in 2017 yazında 1.1 milyon euro bonservisle Feyenoord'dan aldığı Elia, 'de çıktığı 68 maçta 9 gol atıp 8 asist yaptı.

'de 'le şampiyonluk yaşayan 'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Ligi ekiplerinden Utrecht'e oldu.

Elia, Groningen ve AZ Alkmaar gibi takımların ilgisine rağmen Utrecht'i tercih etti. Elia'nın bu tercihinde futbol kariyeri sonrası antrenörlük için de Utrecht'ten söz almasının etkili olduğu vurgulandı.

33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hollanda'ya geri dönmek ve antrenörlük diplomamı almak istiyorum. Kariyerimi bitirir bitirmez altyapıda antrenörlüe geçeceğim." ifadelerini kullamıştı.

  1. 19.08.2020
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