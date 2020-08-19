Eljero Elia Utrecht'e transfer oldu!
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia'nın yeni adresi Hollanda oldu. Yıldız futbolcu, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'in 2017 yazında 1.1 milyon euro bonservisle Feyenoord'dan aldığı Elia, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 9 gol atıp 8 asist yaptı.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Eljero Elia'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'e transfer oldu.
Elia, Groningen ve AZ Alkmaar gibi takımların ilgisine rağmen Utrecht'i tercih etti. Elia'nın bu tercihinde futbol kariyeri sonrası antrenörlük için de Utrecht'ten söz almasının etkili olduğu vurgulandı.
33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hollanda'ya geri dönmek ve antrenörlük diplomamı almak istiyorum. Kariyerimi bitirir bitirmez altyapıda antrenörlüe geçeceğim." ifadelerini kullamıştı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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