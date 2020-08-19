Eljero Elia Utrecht'e transfer oldu!

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Eljero Elia'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'e transfer oldu.

Elia, Groningen ve AZ Alkmaar gibi takımların ilgisine rağmen Utrecht'i tercih etti. Elia'nın bu tercihinde futbol kariyeri sonrası antrenörlük için de Utrecht'ten söz almasının etkili olduğu vurgulandı.





33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hollanda'ya geri dönmek ve antrenörlük diplomamı almak istiyorum. Kariyerimi bitirir bitirmez altyapıda antrenörlüe geçeceğim." ifadelerini kullamıştı.