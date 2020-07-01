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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de corona virüsü nedeniyle bir maç daha ertelendi

Rusya Premier Lig'de corona virüsü nedeniyle bir maç daha ertelendi

Corona virüsü nedeniyle bir maç daha ertlendi... ekiplerinden Orenburg'da forma giyen futbolcularda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Ural ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orenburg'da oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 10 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve kulübün karantinaya alındığı belirtildi.

Orenburg'un bugün Ural'ı konuk edeceği karşılaşma ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın lig fikstürü belli olacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan , 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Ligde ile arasında 21 Haziran'da oynanması planlanan lig maçı da bazı futbolcularda yeni tip corona virüsüne rastlanmasının ardından ertelenmişti.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 02:17
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