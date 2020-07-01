Bogdan Stelea: Hagi'nin diktatöryel bir sistemi var

Romanya Ligi ekibi Viitorul Constanta'da 2014-15 sezonunda 5 hafta boyunca teknik direktörlük görevini yürüten Bogdan Stelea, kulübün sahibi Gheorghe Hagi hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

"DİKTATÖRYEL SİSTEMLE BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI"

Hagi'nin diktatöryel bir yapıda olduğunu söyleyen Stelea, "Viitorul'daki 5 haftalık dönemim tüm kariyerimi etkiledi. Büyük işler başaracağımı düşündüm ama maalesef gerçekleşmedi. Gheorghe Hagi'nin diktatöryel bir sistemi var. Ancak, bu sistem sayesinde büyük başarılar kazandı. En azından Romanya çapında çok başarılı bir kulüp oluşturdu ve buna da saygı duymak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"HAGI GENÇLERE BASKI UYGULUYOR"

Viitorul'da görev almadan önce Hagi ile iyi bir arkadaşlığı olduğunu belirten Stelea, "Viitorul'daki 5 haftalık süreç, arkadaşlığımızı mahvetti. Bunu zamanla tekrar onardık. Onun futbolculara çok farklı tarzda yaklaştığını gördüm. Genç oyuncuları geliştirmek için büyük baskı uyguluyor. Bunu anlıyorum ama ben daha özgürlükçü biriyim. Gençlere baskı uygulamaktan yana değilim" diye konuştu.