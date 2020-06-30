Kopenhag'ın yer aldığı Danimarka Ligi'nde seyircili maçlar başlıyor - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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'ın yer aldığı Ligi'nde seyircili maçlar başlıyor

Kopenhag'ın yer aldığı Danimarka Ligi'nde seyircili maçlar başlıyor

'in son 16 turundaki rakibi 'ın da yer aldığı Süper Ligi'nde bu haftadan itibaren statlara seyirci alınabilecek. Danimarka hükümetinin aldığı karar doğrultusunda maçlara gelen seyircilerin 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak maçları tribünden izleyebileceği kaydedildi.

'in son 16 turundaki rakibi 'ın da yer aldığı Süper Ligi'nde bu haftadan itibaren statlara seyirci alınabilecek.

Danimarka yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılan Danimarka Süper Ligi maçlarının, bu haftadan itibaren seyircili oynanacağı duyuruldu.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda maçlara gelen seyircinin 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak maçları tribünden izleyebileceği kaydedildi.

KOPENHAG 15 BİN SEYİRCİ ALABİLECEK

Buna göre tribünlere, Süper Lig takımlarından Kopenhag 15 bin, Brondby 12 bin, Arhus ise 10 bin seyirci alabilecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları, 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Medipol Başakşehir, 'daki ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag'a karşı deplasmanda çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Öte yandan, Danimarka'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 605'e, vaka sayısı da 12 bin 768'e yükseldi. Ülkede dün 76 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

  1. 30.06.2020
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