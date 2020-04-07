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07 Nisan 2020, Salı
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Hollanda’da seferberlik

Hollanda’da seferberlik

Hollanda Federasyonu, koronavirüsün olumsuz etkileri nedeniyle harekete geçti. Federasyon, amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu. Yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.

Hollanda Federasyonu, koronavirüsün olumsuz etkileri nedeniyle harekete geçti. Federasyon, amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu. Yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.

  1. 7.4.2020
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