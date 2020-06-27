Messi ile Ronaldo aynı takımda buluşuyor! Tevez...
Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen yıldız futbolcu Carlos Tevez, jübilesinde futbol tarihinin en iyi oyuncularından olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun aynı takımda forma giymesini istiyor.
Arjantin basınına konuşan 36 yaşındaki Tevez, Boca Junios ile kontratını 6 ay daha uzattığını ve yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.
Emeklilik konusunda kesin kararını henüz vermediğini kaydeden Arjantinli forvet, "Sözleşme süremin sona ermesinin ardından futbolu bırakabilirim. Daha önce forma giydiğim West Ham United veya Corinthians takımlarında belki 6 ay daha oynayabilirim. Bunları daha sonra düşüneceğim." dedi.
Emekliye ayrılması halinde en büyük hayalinin daha önce birlikte formasını giydiği yıldız oyuncuları aynı takımda toplamak olduğunu vurgulayan Tevez, "Jübile maçımdaki ilk 11'i belirledim. Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Wayne Rooney. Emekliye ayrılırsam, bu oyunculara aynı takımda oynaması için teklif götüreceğim." ifadelerini kullandı.
Tevez, Manchester United'da forma giydiği dönemde Ronaldo'yla, Arjantin Milli Takımı'nda ise Messi ile aynı takımda görev almıştı.
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