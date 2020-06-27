Arjen Robben Groningen formasıyla futbola geri döndü!

Hollanda'nın efsane isimlerinden Arjen Robben, futbola geri dönme kararı aldı. 2009-2019 yılları arasında Bayern Münih forması giyen ve 2018-2019 sezonu sonunda futbol kariyerini noktalayan yıldız oyuncu, altyapısından yetiştiği Groningen formasıyla futbola geri döneceğini açıkladı.

Groningen Kulübü;'nden yapılan açıklamada ise, altyapılarından yetişen 36 yaşındaki Robben'in, yeni sezonda kendi formaları altında futbola geri dönmek istediği belirtilirken, oyuncunun hazır olmak için haftalardır takımla antrenmanlara çıktığı ifade edildi.

"HAYALİM GRONINGEN FORMASIYLA FUTBOLA DÖNMEK"

Robben de konuyla ilgili video paylaşımında, takımla son haftalarda sık sık görüşme yaptığını aktararak, "Groningen takımında futbolcu olarak sahalara geri dönmek için çalışıyorum. Bu olur mu, onu şu an bilmiyorum. Fakat bildiğim şey, bu işin olmaması gösterdiğim çabadan ve motivasyonumdan kaynaklanmaz. Şu anda benim hayalim, Groningen forması ile futbol oynamak" değerlendirmesinde bulundu.

Groningen takımının, Robben ile birlikte konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

20 YILDA 33 KUPA!

Futbola 1999 yılında Groningen'in altyapısında başlayan Robben, daha sonra sırasıyla PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımlarda forma giydi. Yıldız isim kulüp kariyerinde tam 33 kupa kaldırarak inanılmaz bir başarıya imza attı.