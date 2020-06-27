Arjen Robben Groningen formasıyla futbola geri döndü!
Geçtiğimiz sezon futbola veda eden Arjen Robben, yeşil sahalara geri dönme kararı aldı. 36 yaşındaki Hollandalı efsane, futbola başladığı kulüp olan Groningen'de 1 sezon daha futbol oynamak istediğini açıkladı.
Hollanda'nın efsane isimlerinden Arjen Robben, futbola geri dönme kararı aldı. 2009-2019 yılları arasında Bayern Münih forması giyen ve 2018-2019 sezonu sonunda futbol kariyerini noktalayan yıldız oyuncu, altyapısından yetiştiği Groningen formasıyla futbola geri döneceğini açıkladı.
Groningen Kulübü;'nden yapılan açıklamada ise, altyapılarından yetişen 36 yaşındaki Robben'in, yeni sezonda kendi formaları altında futbola geri dönmek istediği belirtilirken, oyuncunun hazır olmak için haftalardır takımla antrenmanlara çıktığı ifade edildi.
"HAYALİM GRONINGEN FORMASIYLA FUTBOLA DÖNMEK"
Robben de konuyla ilgili video paylaşımında, takımla son haftalarda sık sık görüşme yaptığını aktararak, "Groningen takımında futbolcu olarak sahalara geri dönmek için çalışıyorum. Bu olur mu, onu şu an bilmiyorum. Fakat bildiğim şey, bu işin olmaması gösterdiğim çabadan ve motivasyonumdan kaynaklanmaz. Şu anda benim hayalim, Groningen forması ile futbol oynamak" değerlendirmesinde bulundu.
Groningen takımının, Robben ile birlikte konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.
20 YILDA 33 KUPA!
Futbola 1999 yılında Groningen'in altyapısında başlayan Robben, daha sonra sırasıyla PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımlarda forma giydi. Yıldız isim kulüp kariyerinde tam 33 kupa kaldırarak inanılmaz bir başarıya imza attı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 19:19
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arjen Robben Groningen formasıyla futbola geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.