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30 Haziran 2020, Salı
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Kupa ’un

Kupa Salzburg’un

1. Ligi'nde , evinde 'i yenip şampiyonluğa ulaştı.

1. Ligi'nde , evinde 'i yenip şampiyonluğa ulaştı. Normal sezonu lider tamamlayan ve şampiyonluk grubunda da 44 puana ulaşan Salzburg, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.
  1. 30.6.2020
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