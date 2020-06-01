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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol 18'lik Türk yıldıza Juve kancası! Milli Takım...

18'lik Türk yıldıza kancası! Milli Takım...

18'lik Türk yıldıza Juventus kancası! Milli Takım...

'nın Bundesliga ekiplerinden 'in U19 takımında forma giyen golcü oyuncu 'nin talipleri artıyor. Bir dönem adı dört büyükler ile de anılan genç yıldız için bu kez İtalyan devlerinden ve Inter'in devrey girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

'in U-19 takımında forma giyen için ve İnter devreye girdi. Ayrıca genç futbolcuya 'nı seçmesi için de teklif yapıldı.

Bu sezon Werder Bremen formasıyla 20 maça çıkan 22 gol atan ve 12 de asisti bulunan genç oyuncuyu İtalyan kulüpleri izliyor. Hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi'yi Juventus kadrosuna katmak istiyor. Almanya'dan Stuttgart, 'dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri.

ALMANYA'DAN TEKLİF ALDI
18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü Manuel Baum'un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya'da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

  1. 01.06.2020
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