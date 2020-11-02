Haberler Avrupa’dan Futbol Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'de 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Ukrayna temsilcisi 'de 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

ekibi 'de 6'sı futbolcu toplam 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuların isimleri de açıklandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:52 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:59
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'de 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

ekibi 'de 11 kişi yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

BARCELONA MAÇINA 13 EKSİKLE ÇIKACAKLAR

Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında 'ya konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi corona şokunu yaşayan Ukrayna temsilcisi zorlu karşılaşmaya tam as kadrodan tam 13 eksikle çıkacak.

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