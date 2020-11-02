Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'de 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişi yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

У ряду гравців і працівників ФК «Динамо» позитивні тести на COVID-19



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BARCELONA MAÇINA 13 EKSİKLE ÇIKACAKLAR

Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi corona şokunu yaşayan Ukrayna temsilcisi zorlu karşılaşmaya tam as kadrodan tam 13 eksikle çıkacak.