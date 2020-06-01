Arsenal ve Sevilla Reyes'i andı!
Arsenal ve Sevilla geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes'i unutmadı. İki kulüp vefatının 1. yıl dönümünde İspanyol futbolcuyu sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla andı.
Arsenal ve Sevilla kulüpleri vefatının 1. yıl dönümünde İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'i andı.
Arsenal sosyal medya hesabında, "Jose Antonio Reyes, sonsuza kadar nişancı." ifadelerini kullanırken, Sevilla, "Jose Antonio, sonsuza kadar kalbimizdesin." paylaşımını yaptı.
Geçen yıl 1 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden Reyes, kariyerinde İspanya'nın Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Xinjiang takımlarında forma giymişti.
Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynamıştı.
- 01.06.2020
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