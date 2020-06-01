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01 Haziran 2020, Pazartesi
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ve Sevilla Reyes'i andı!

Arsenal ve Sevilla Reyes'i andı!

ve Sevilla geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 'i unutmadı. İki kulüp vefatının 1. yıl dönümünde İspanyol futbolcuyu hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla andı.

ve Sevilla kulüpleri vefatının 1. yıl dönümünde İspanyol futbolcu 'i andı.

Arsenal hesabında, "Jose Antonio Reyes, sonsuza kadar nişancı." ifadelerini kullanırken, Sevilla, "Jose Antonio, sonsuza kadar kalbimizdesin." paylaşımını yaptı.

Geçen yıl 1 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden Reyes, kariyerinde 'nın Sevilla, , Espanyol ve Cordoba, 'nin Arsenal, Portekiz'in ve 'in Xinjiang takımlarında forma giymişti.

Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynamıştı.

  1. 01.06.2020
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