İskoçya'da ligler 10 Haziran'a kadar ertelendi - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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İskoçya'da ligler 'a kadar ertelendi

İskoçya'da ligler 10 Haziran'a kadar ertelendi

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan İskoçya Ligi'nin 'a kadar ertelendiği açıklandı. İskoçya Futbol Federasyonu'nun video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Bu karar futbolcu, personel ve taraftarların sağlığını korumada kulüplere yardımcı olmak için alınmıştır" ifadesine yer verildi.

İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 'a kadar başlamayacağı bildirildi.

yapılan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda, ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarının 10 Haziran'a kadar ertelenmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar futbolcu, personel ve taraftarların sağlığını korumada kulüplere yardımcı olmak için alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İskoçya'da 1. Lig'in (Premiership) altında yer alan liglerde sezonun iptali için kulüpler arasında oylama yapılacağı açıklanmıştı.

  1. 09.04.2020
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