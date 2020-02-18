UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu müsabakasını yönetecek.
Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev yapacak.
- 18.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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