UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev yapacak.