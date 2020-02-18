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18 Şubat 2020, Salı
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'dan 'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

kokartlı Türk hakemlerden , 'nın ile 'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi Son 32 turu müsabakasını yönetecek.

'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise olacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve görev yapacak.

  1. 18.02.2020
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