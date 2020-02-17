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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'nde VAR dönemi başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde VAR dönemi başlıyor!

, (VAR ) Sistemi'nin UEFA 'nde de son 32 turundan itibaren kullanılacağını resmen açıkladı. Konuyla ilgili konuşan UEFA Başkanı , " Ligi’nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde VAR sistemi çok önemli rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkanı , Şampiyonlar Ligi'nde kullanılan (VAR) Sistemi'nin, UEFA 'nde de son 32 turundan itibaren kullanılacağını açıkladı.

Roberto Rosetti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada VAR sisteminin önemine değinerek, " Ligi'nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde VAR sistemi çok önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

VAR sisteminin bugüne dek Şampiyonlar Ligi gruplarında ve play off turlarında toplam 108 maçta kullanıldığını sözlerine ekleyen eski İtalyan hakem, "Maçlarda hakemlerin verdiği toplam 27 karar VAR vasıtasıyla düzeltildi. Her dört maçta bir hakem kararının VAR ile değiştiği görülüyor. Bu oranın bu kadar az olması hakemlerimizin kalitesini gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Var sisteminin UEFA Avrupa Ligi'nde de kullanılacağı yönündeki karar, geçtiğimiz eylül ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu tarafından alınmıştı.

  1. 17.02.2020
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