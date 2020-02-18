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18 Şubat 2020, Salı
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Kudryashov için 'de

Stanislav Çerçesov Kudryashov için Türkiye'de

Takım , ile arasında oynanan maçını tribünden izledi. Antalyaspor'da forma giyen rus oyuncu için 'ye gelen Stanislav Çerçesov, Antalyaspor Kasımpaşa maçını izledi.

Takımı'nın son 'nda çeyrek final oynamasını sağlayarak önemli bir başarı elde eden Teknik Direktör , 'in 22. haftasında ile arasında oynanan mücadeleyi yardımcılarıyla birlikte izledi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Antalyasapor'un 3-1 kazandığı maçı takip eden Çerçesov'un çektirdiği fotoğraf, Rusya resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, Antalyaspor'da top koşturan Rus defans oyuncusu 'u izlediği bilgisi de paylaşıldı.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 14:16
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