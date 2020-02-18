Stanislav Çerçesov Kudryashov için Türkiye'de
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden izledi. Antalyaspor'da forma giyen rus oyuncu Fedor Kudryashov için Türkiye'ye gelen Stanislav Çerçesov, Antalyaspor Kasımpaşa maçını izledi.
Rusya Milli Takımı'nın son Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamasını sağlayarak önemli bir başarı elde eden Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleyi yardımcılarıyla birlikte izledi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Antalyasapor'un 3-1 kazandığı maçı takip eden Çerçesov'un çektirdiği fotoğraf, Rusya Milli Takım resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, Antalyaspor'da top koşturan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov'u izlediği bilgisi de paylaşıldı.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 14:16
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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