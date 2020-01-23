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23 Ocak 2020, Perşembe
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'yi deviren çeyrek finalde!

PSV'yi deviren NAC Breda çeyrek finalde!

Son 16 Turu maçında , Eindhoven'ı konuk etti. Tek maç üzerinden oynanan kupa maçında NAC Breda rakibini 2-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı ve kupada çeyrek finale yükseldi.

karşısında 'ye büyük şok... 'nda NAC Breda'yla karşılaşan PSV, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak kupaya son 16 turunda veda etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan NAC Breda 54'te Boussaid ve 73'te Ivan Ilic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 24.01.2020
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