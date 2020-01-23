Hollanda Kupası Son 16 Turu maçında NAC Breda, PSV Eindhoven'ı konuk etti. Tek maç üzerinden oynanan kupa maçında NAC Breda rakibini 2-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı ve kupada çeyrek finale yükseldi.
NAC Breda karşısında PSV'ye büyük şok... Hollanda Kupası'nda NAC Breda'yla karşılaşan PSV, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak kupaya son 16 turunda veda etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan NAC Breda 54'te Boussaid ve 73'te Ivan Ilic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
PSV'yi deviren NAC Breda çeyrek finalde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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