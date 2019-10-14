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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'nin yıldızı durmuyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç durmuyor!

'nin yıldız futbolcusu gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcusu 'nın Karadağ ile karşı karşıya geldiği maçta takımının 2. golünü kaydetti.

'nın golcü futbolcusu durdurulamıyor. Sarı-lacivertli forma ile attığı goller ve savaşçı yapısı ile taraftarın sevgilisi konumuna gelen 1994 doğumlu santrfor, da gollerine devam ediyor. EURO 2020 elemeleri A Grubu'nda Kosova'nın Karadağ'ı konuk ettiği maçta Vedat Muriç takımını 2-0 öne geçiren golü attı. 'de ilk 7 haftada 3 gol 1 asistlik bir performans sergileyen Kosovalı golcü, milli takımda 6'ıncı maçında 4'üncü golünü kaydetti. Vedat Muriç attığı bu golle , Çekya ve 'den sonra Karadağ'ı da boş geçmemiş oldu.

  1. 14.10.2019
  2. Güncelleme: 14.10.2019 23:22
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