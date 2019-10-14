Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç durmuyor!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriç gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcusu Kosova'nın Karadağ ile karşı karşıya geldiği maçta takımının 2. golünü kaydetti.
Kosova'nın golcü futbolcusu Vedat Muriç durdurulamıyor. Sarı-lacivertli forma ile attığı goller ve savaşçı yapısı ile taraftarın sevgilisi konumuna gelen 1994 doğumlu santrfor, milli takımda da gollerine devam ediyor. EURO 2020 elemeleri A Grubu'nda Kosova'nın Karadağ'ı konuk ettiği maçta Vedat Muriç takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Süper Lig'de ilk 7 haftada 3 gol 1 asistlik bir performans sergileyen Kosovalı golcü, milli takımda 6'ıncı maçında 4'üncü golünü kaydetti. Vedat Muriç attığı bu golle Bulgaristan, Çekya ve İngiltere'den sonra Karadağ'ı da boş geçmemiş oldu.
- 14.10.2019
- Güncelleme: 14.10.2019 23:22
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
Yorum
dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
Yorum
Pençe ÇEBİ!
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