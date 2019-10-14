Emre Belözoğlu resmen açıkladı! "Sezon sonunda..." Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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resmen açıkladı! "Sezon sonunda..." haberleri

Emre Belözoğlu resmen açıkladı! "Sezon sonunda..." Fenerbahçe son dakika haberleri

Bir dönem kapanıyor... 'nin 39 yaşındaki kaptanı , bu sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile yaşacağı şampiyonluk sonrası futboldan emekli olacağını, "Bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor" sözleriyle destekledi.

Bir devir böyle kapanıyor... Sabah Gazetesi'ne konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezon hem 'de şampiyonluk yaşayıp, hem de 'da büyük başarılar yaşayıp güzel bir final yapmak istiyorum" dedi.

Fransa maçını da değerlendiren , "Çok iyi bir ekibimiz var. Şenol Güneş gibi çok bilgili ve değerli bir hocaya sahibiz. Büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türk kulüplerinin mali açıdan Avrupa kulüplerinin gerisinde kaldığını belirten 39 yaşındaki oyuncu, "Devletimiz büyük takımlara fazlasıyla destek oluyor. Devlet desteği olmasa, büyük kulüpler ayakta durmakta zorlanırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hep sporun ve sporcunun yanında yer alıyor. Bu anlamda şanslıyız." dedi.

Barış Pınarı Harekatına da destek veren Emre Belözoğlu, "Mehmetçiğimiz canla başla mücadele veriyor. Buradan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz, ülkemizi korumak için bu harekatı başlattı. Her Türk vatandaşının da bu harekatı desteklemesi ve askerimiz için dua etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  1. 14.10.2019
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