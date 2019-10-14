Emre Belözoğlu resmen açıkladı! "Sezon sonunda..." Fenerbahçe son dakika haberleri
Bir dönem kapanıyor... Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile yaşacağı şampiyonluk sonrası futboldan emekli olacağını, "Bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor" sözleriyle destekledi.
Bir devir böyle kapanıyor... Sabah Gazetesi'ne konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu yaşlarda oynamak gerçekten kolay değil. Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor. Bu sezon hem Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, hem de Milli Takım'da büyük başarılar yaşayıp güzel bir final yapmak istiyorum" dedi.
Fransa maçını da değerlendiren Emre Belözoğlu, "Çok iyi bir ekibimiz var. Şenol Güneş gibi çok bilgili ve değerli bir hocaya sahibiz. Büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Türk kulüplerinin mali açıdan Avrupa kulüplerinin gerisinde kaldığını belirten 39 yaşındaki oyuncu, "Devletimiz büyük takımlara fazlasıyla destek oluyor. Devlet desteği olmasa, büyük kulüpler ayakta durmakta zorlanırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hep sporun ve sporcunun yanında yer alıyor. Bu anlamda şanslıyız." dedi.
Barış Pınarı Harekatına da destek veren Emre Belözoğlu, "Mehmetçiğimiz canla başla mücadele veriyor. Buradan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz, ülkemizi korumak için bu harekatı başlattı. Her Türk vatandaşının da bu harekatı desteklemesi ve askerimiz için dua etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- 14.10.2019
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Emre Belözoğlu resmen açıkladı! "Sezon sonunda..." Fenerbahçe son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
karahan şampiyonluktan sonra emekli olacaksan birkaç sene daha beklemen lazım.
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Trabzonspor'a sponsorlardan müthiş gelir
Toplam 2
Yorum
Emrah Yurtsever Hayırlı olsun. inşallah yeni kaliteli futbolcular için kullanılır. özellikle defans için
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 1
Yorum
malik Bu çocukar gerçekten bizi duygulandırıyor allah yolunuzu açık etsin.
Emre Belözoğlu resmen açıkladı! "Sezon sonunda..." Fenerbahçe son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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