Milan Fransa-Türkiye maçında milli yıldızı izleyecek!
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladığı ve EURO 2020 elemelerinde Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız'ın yıldız ismini izlemek için Stade de France'a temsilci göndereceği ifade edildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Ekim 2019 Pazar 17:54
Güncelleme: 13.10.2019 19:02
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İtalya Serie A'da bu sezon iyi sonuçlar alamayan ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör değişikliğine giden Milan transfer çalışmalarına başladı.
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, devre arasında transfer edeceği isimler üzerinde titiz bir çalışma yürütüyor.
İtalyan basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre kırmızı-siyahlı ekip, A Milli Futbol Takımı'nın genç ismini takibe aldı.
Haberde EURO 2020 elemeleri kapsamında Fransa ile deplasmanda oynayacağımız maça scout ekibinden birisini yollayacak olan Milan, Lille forması giyen Zeki Çelik hakkında rapor isteyecek.
Defansif anlamda kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, 22 yaşındaki milli sağ beki Lille'de gösterdiği performans ve milli takımda sürekli ilk 11'de oynaması nedeniyle listesine aldığı kaydedildi.