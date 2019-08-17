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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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iki golle kazandı

Arsenal iki golle kazandı

'in ikinci haftasında Burnley'yi ağırlayan ekibi, Lacazette ve Aubameyang'ın golleriyle galibiyete uzandı. İngiltere Premier Lig maçında , sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etti.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde , Emirates Stadı'nda Burnley'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ve Ashley Barnes'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Müsabakanın 64. dakikasında Gabonlu yıldızı Pierre Aubameyang ile bir kez daha öne geçen ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı.

2009-10 sezonundan bu yana ilk kez lige üst üste iki galibiyetle başlayan Arsenal puanını 6'ya çıkarırken, Burnley 3 puanda kaldı.

Londra'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimine hedef olan Arsenalli futbolculardan , hastalığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almazken, Sead Kolasinac ise yedek başladığı mücadelenin 71. dakikasında Alexandre Lacazette'in yerine oyuna girdi.

İki futbolcu ligin ilk haftasındaki maçında "güvenlik" gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

  1. 17.08.2019
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