Arsenal iki golle kazandı
Premier Lig'in ikinci haftasında Burnley'yi ağırlayan Londra ekibi, Lacazette ve Aubameyang'ın golleriyle galibiyete uzandı. İngiltere Premier Lig maçında Arsenal, sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etti.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Burnley'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alexandre Lacazette ve Ashley Barnes'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
Müsabakanın 64. dakikasında Gabonlu yıldızı Pierre Aubameyang ile bir kez daha öne geçen Londra ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı.
2009-10 sezonundan bu yana ilk kez lige üst üste iki galibiyetle başlayan Arsenal puanını 6'ya çıkarırken, Burnley 3 puanda kaldı.
Londra'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimine hedef olan Arsenalli futbolculardan Mesut Özil, hastalığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almazken, Sead Kolasinac ise yedek başladığı mücadelenin 71. dakikasında Alexandre Lacazette'in yerine oyuna girdi.
İki futbolcu ligin ilk haftasındaki Newcastle United maçında "güvenlik" gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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