Neymar yola çıktı
PSG’nin takımda kalması için yaptığı son teklifi de reddeden Neymar, Barça’ya ‘evet’ dedi. Brezilyalı yıldızın eski takımına kısa sürede imza atması bekleniyor.
Paris Saint Germain'in olaylı yıldızı Neymar, takımıyla iplerini kopardı. Son olarak Nimes maçında taraftarların pankartlarla protesto ettiği Brezilyalı oyuncu, PSG'nin takımda kalması için yaptığı son teklifi de reddetti. Real Madrid'le de adı anılan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Barcenalı yetkililer Paris'e gelmişti. İlk görüşmede istediği sonucu alamayan İspanyol kurmayların yarın bir kez daha pazarlık masasına oturacağı belirtildi.
KARİYER YILLARI BARÇA'DA
Fransız devinin astronomik bonservis taleplerini geri çeviren Katalan devinin, 120 milyon euro ve bir oyuncu takasıyla bu transfere nokta koymayı planladığı kaydedildi. Neymar'ın ise menajeri aracılığıyla eski takımına yeşil ışık yaktığı ve teklife 'evet' yanıtını verdiği ifade edildi. Kariyerinin en iyi yıllarını Barcelona'da geçiren Neymar, Messi ve Suarez ikilisiyle üç sezonda 364 gole imza attı. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 28 maçta 23 golle oynamıştı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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