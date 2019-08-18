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18 Ağustos 2019, Pazar
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yola çıktı

Neymar yola çıktı

’nin takımda kalması için yaptığı son teklifi de reddeden , Barça’ya ‘evet’ dedi. Brezilyalı yıldızın eski takımına kısa sürede imza atması bekleniyor.

'in olaylı yıldızı , takımıyla iplerini kopardı. Son olarak Nimes maçında taraftarların pankartlarla protesto ettiği Brezilyalı oyuncu, 'nin takımda kalması için yaptığı son teklifi de reddetti. 'le de adı anılan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Barcenalı yetkililer Paris'e gelmişti. İlk görüşmede istediği sonucu alamayan İspanyol kurmayların yarın bir kez daha pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

KARİYER YILLARI BARÇA'DA
Fransız devinin astronomik bonservis taleplerini geri çeviren Katalan devinin, 120 milyon euro ve bir oyuncu takasıyla bu transfere nokta koymayı planladığı kaydedildi. Neymar'ın ise menajeri aracılığıyla eski takımına yeşil ışık yaktığı ve teklife 'evet' yanıtını verdiği ifade edildi. Kariyerinin en iyi yıllarını 'da geçiren Neymar, Messi ve Suarez ikilisiyle üç sezonda 364 gole imza attı. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 28 maçta 23 golle oynamıştı.

  1. 18.8.2019
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