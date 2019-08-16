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16 Ağustos 2019, Cuma
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Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Hatta yıldız futbolcunun menajerinin görüştüğü kulüp de açıklandı. İşte tüm detaylar...
16 Ağustos 2019 Cuma 12:04 Güncelleme: 16.08.2019 12:17
Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor

Geçtiğimiz günlerde Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

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Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor

Yaşadığı saldırı sonrası eşiyle birlikte büyük korku yaşayan Türk asıllı Alman yıldız, bir süredir takımının antrenmanlarına katılamıyordu.

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor

Güvenlik gerekçesiyle maç kadrolarına da dahil edilmeyen Mesut, son olarak takımının dünkü antrenmanına çıkabilmişti. ABD basınından Mesut Özil ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor

Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor.

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor

Washington Post gazetesinin haberine göre, DC United'ın Mesut'un menajeri ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı da vurgulandı.

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