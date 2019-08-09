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09 Ağustos 2019, Cuma
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sezona galibiyetle başladı

Olympique Lyon sezona galibiyetle başladı

'nde (Ligue 1) , sezonun açılış maçında Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Olympique Lyon, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Moussa Dembele ve 36. dakikada Memphis Depay'in golleriyle 2-0 önde kapadı.

'nde (Ligue 1) , sezonun açılış maçında Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Olympique Lyon, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Moussa Dembele ve 36. dakikada Memphis Depay'in golleriyle 2-0 önde kapadı.

80. dakikada Lucas Tousart ile farkı artıran konuk ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Monaco'da forma giyen , maçın 30. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adı Galatasaray ile anılan Monacolu futbolcu , cezası nedeniyle bu mücadelede kadroda yer almadı.

  1. 09.08.2019
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