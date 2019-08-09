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09 Ağustos 2019, Cuma
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'de Sane en az 6 ay yok

Manchester City'de Sane en az 6 ay yok

takımlarından sakatlık şoku yaşıyor. İngiliz ekibinin yıldız futbolcularından , sakatlığı nedeniyle en az 6 ay forma giyemeyecek.

'nin ile yapacağı sezonun ilk lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör , ile geçen hafta oynadıkları Community Shield maçında sakatlanan Alman oyuncu 'nin sağ diz çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alındığını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran İspanyol teknik adam, "Bu tip ciddi sakatlıklarda tedavi süreci uzuyor. Sane'nin 6-7 ay boyunca aramıza katılmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAPTAN DAVİD SİLVA OLDU

Pep Guardiola, takımda kaptanlık görevini İspanyol futbolcu 'nın üstleneceğini, ikinci ve üçüncü kaptan olarak Fernandinho ve Kevin De Bruyne'ün sahaya çıkacağını da duyurdu.

Manchester City'de uzun yıllardır kaptanlık görevini üstelenen Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, takımdan ayrılarak altyapısından yetiştiği Anderlecht Kulübünde oyuncu-teknik direktörlük görevine getirilmişti.



Kaynak: AA
  1. 09.08.2019
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