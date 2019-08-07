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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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‘Defol Bale’

‘Defol Bale’

, için büyük bir krize dönüşmüş durumda. Başkan 'in takımda istemediği Galli futbolcu için da "Bale'nin gitmesi onun için de bizim için de en doğru seçenek. Kısa süre içinde de bu gerçekleşecektir" demişti.

, için büyük bir krize dönüşmüş durumda. Başkan 'in takımda istemediği Galli futbolcu için da "Bale'nin gitmesi onun için de bizim için de en doğru seçenek. Kısa süre içinde de bu gerçekleşecektir" demişti.

TARAFTAR KIZGIN
Kendisine gelen teklifleri reddeden Gareth Bale, Real Madrid taraftarını da kızdırdı. Dün tesislerden ayrılırken taraftarlar "Defol artık" tezahüratları yapıldı. 30 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Alman temsilcisi, Galli hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bale de sıcak bakıyor.

  1. 7.8.2019
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