‘Defol Bale’

Gareth Bale, Real Madrid için büyük bir krize dönüşmüş durumda. Başkan Florentino Perez'in takımda istemediği Galli futbolcu için teknik direktör Zinedine Zidane da "Bale'nin gitmesi onun için de bizim için de en doğru seçenek. Kısa süre içinde de bu gerçekleşecektir" demişti.

TARAFTAR KIZGIN

Kendisine gelen teklifleri reddeden Gareth Bale, Real Madrid taraftarını da kızdırdı. Dün tesislerden ayrılırken taraftarlar "Defol artık" tezahüratları yapıldı. 30 yaşındaki oyuncuyla Bayern Münih yakından ilgileniyor. Alman temsilcisi, Galli hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bale de sıcak bakıyor.