Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Naci Ünüvar, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'nın finalde İtalya'yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçta bir gol atmıştı.

