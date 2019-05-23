Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'tan 'a profesyonel sözleşme

Ajax'tan Naci Ünüvar'a profesyonel sözleşme

1. Ligi'nde şampiyon olan , 2003 doğumlu Türk asıllı Hollandalı futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 'nın finalde 'yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçta bir gol atmıştı.

  1. 23.05.2019
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