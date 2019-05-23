Ozanlı Stuttgart Union Berlin ile berabere kaldı
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Ozanlı Stuttgart ile berabere kaldı

Ozanlı Stuttgart Union Berlin ile berabere kaldı

'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada bitiren Stuttgart, kümede kalmak için oynanan play-out'un ilk maçında İkinci Lig ekibi ile 2-2 berabere kaldı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği Arena'daki karşılaşmada ev sahibi ekip, Christian Gentner'in 41. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım Suleiman Abdullahi ile 43. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1.

Karşılaşmanın 51. dakikasında bir dönem forması da giyen Mario Gomez'in golüyle bir kez daha üstünlüğü sağlayan Stuttgart, 68. dakikada Marvin Friedrich'in golüne engel olamadı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Play-out'un ikinci ayağı, 27 Mayıs Pazartesi günü TSİ 21.30'da Alte Forsterei Stadı'nda oynanacak.

  1. 24.05.2019
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