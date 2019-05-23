37 yaşındaki Julio Baptista futbolu bıraktı

Brezilyalıların efsane futbolcularından Julio Baptista, profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

37 yaşındaki tecrübeli isim son olarak Romanya Ligi takımlarından CFR Cluj'da forma giyiyordu. Rumen ekibiyle sözleşmesi mart ayında sona eren yıldız futbolcu, başka bir takımda devam etmeme kararı aldı.

"YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR"

Emekliliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun elit seviyesinde geçen 20 yılın ardından kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Artık geri adım atmanın ve oyuncu olarak kariyerimi noktalamanın vakti gelmişti. Şimdi yeni bir hayat başlıyor."

Kariyeri boyunca Real Madrid, Sevilla, Arsenal, Roma ve Orlando City gibi üst düzey takımların formasını giyen Julio Baptista, Brezilya Milli Takımı ile çıktığı 47 karşılaşmada 5 gole imzasını atmıştı.