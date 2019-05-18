Konuk ettiği Santa Clara'yı 4-1'le geçen Portekiz ekibi Benfica, şampiyonluğa ulaştı
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, konuk ettiği Santa Clara'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ligin 34. hafta mücadelesinde Santa Clara'yı ağırlayan Benfica, Haris Seferoviç (2), Joao Felix ve Rafa Silva'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golünü, Cesar Martins kaydetti.
Bu sonuçla puanını 87'ye çıkaran Benfica, şampiyonluğa ulaştı.
Son 6 sezon içinde 5'inci kez kupaya uzanan Portekiz temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Portekiz'de şampiyon Benfica haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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