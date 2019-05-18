Portekiz'de şampiyon Benfica
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'de şampiyon

Portekiz'de şampiyon Benfica

Konuk ettiği 'yı 4-1'le geçen ekibi , şampiyonluğa ulaştı

1. Futbol Ligi ekiplerinden , konuk ettiği 'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ligin 34. hafta mücadelesinde Santa Clara'yı ağırlayan Benfica, Haris Seferoviç (2), Joao Felix ve Rafa Silva'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golünü, Cesar Martins kaydetti.

Bu sonuçla puanını 87'ye çıkaran Benfica, şampiyonluğa ulaştı.

Son 6 sezon içinde 5'inci kez kupaya uzanan Portekiz temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.

  1. 18.05.2019
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