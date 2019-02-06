Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk süresi uzatıldı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Rus futbolcular ve Mamaev'in tutukluluk süresi uzatıldı

Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk süresi uzatıldı

Rus milli futbolcular Aleksandr ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Başkent 'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan ve Mamaev'in tutukluluk halinin 8 Nisan'a kadar sürmesine hükmetti.

'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'te oynayan Kokorin ile 'ın futbolcusu Mamaev, 2018'in ekim ayında Moskova'da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmışlardı.

  1. 6.2.2019 20:22
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