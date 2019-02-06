Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk süresi uzatıldı

Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk halinin 8 Nisan'a kadar sürmesine hükmetti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018'in ekim ayında Moskova'da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmışlardı.