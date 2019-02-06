Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk süresi uzatıldı
Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk halinin 8 Nisan'a kadar sürmesine hükmetti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018'in ekim ayında Moskova'da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmışlardı.
- 6.2.2019 20:22
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk süresi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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