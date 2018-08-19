Almanya FF Başkanı Reinhard Grindel, verdiği bir röportajda Mesut Özil'i ırkçı saldırılar karşısında yalnız bıraktıklarını kabul ederek yıldız oyuncudan özür diledi.

Alman basınından Bild'e konuşan DFB Başkanı Grindel; "Irkçı saldırılar karşısında daha net bir duruş göstererek Mesut Özil'in yanında yer almalıydım. Basına verdiğim demeçlerde daha net ve kesin cümleler kullanmam gerekirdi. Mesut'a yapılan ırkçı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Almanya Futbol Federasyonu tarafından terkedildiğini hissettirdiğimiz için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in saha içindeki performasını eleştirmediğine de vurgu yapan Grindel; "Söylemem gerekir ki şampiyona sonrası Mesut'un saha içindeki performansı hakkında bir eleştiri yapmadım. Benim için kazanmak da kaybetmek de birlikte yapılan bir eylemdir. Dünya Kupası'ndan elenmemizin sorumlusu kesinlikle tek bir oyuncu olamaz." açıklamalarında bulundu.

"SADECE BİR AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLERDİM"

Mesut Özil'in kendisine yönelttiği "takımın kötü performansı için beni sorumlu gösterdiler" suçlamasına da değinen Grindel; "Bu doğru değil. Ben başka bir noktadan yaklaşıyordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildikleri fotoğraflar sonrası İlkay Gündoğan çıkıp bir açıklama yaptı ve olay kapandı. Aynısını Mesut'un da yapmasını beklerdim. Taraftarların aklında hiçbir soru işareti bırakmamamız gerekiyordu. Dünya Kupası'nı kazansak da aynı açıklamayı bekleyecektim." diyerek sözlerini noktaladı.